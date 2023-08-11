В детском лагере в Крыму отстранили от работы вожатую, оскорблявшую детей из Шебекино

1:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Последние события вокруг Крымского лагеря "Мультфильм" не остались незамеченными. Один из вожатых была отстранена от работы после публикации видео, содержащего оскорбительные высказывания в адрес детей из Шебекина, Белгородской области. На этот счет высказался заместитель губернатора Белгородской области — Андрей Милехин, который является также министром образования региона, пишет ТАСС.

Фото: newsorel.ru

Министр Милехин подчеркнул, что компетентные органы уже начали проводить расследование данного инцидента. Он также сообщил, что вожатая, оскорбившая детей из Шебекина, уже была отстранена от работы. Важно отметить, что данная реакция была принята в кратчайшие сроки, что свидетельствует о серьезности происшедшего.

Министр Милехин также подчеркнул, что важность поддержки детей из Шебекина в данной ситуации неоспорима. Врачи, психологи и руководитель санатория "Бригантины Белогорья", который расположен в Евпатории, уже направились в лагерь для оказания помощи детям. Психологическая и медицинская помощь предоставляется на месте, чтобы смягчить последствия данного инцидента.

Министр образования выразил намерение провести встречу с родителями детей из Шебекина. Это важный шаг для обеспечения прозрачности и обсуждения ситуации с теми, кто непосредственно затронут этим инцидентом.

Ранее в социальных сетях появилось видео, в котором вожатая крымского детского лагеря "Мультфильм" высказывала оскорбления в адрес детей из Шебекино. Впоследствии вожатая опубликовала видео, содержащее извинения. Она пояснила, что ее действия были результатом нервного срыва, и что она не имела целью оскорбить кого-либо.

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