В Москве семерых человек арестовали за организацию незаконной миграции украинцев в Россию

Московские следователи, в ходе успешной операции, арестовали семерых участников преступной группы, которые обвиняются в совершении преступлений, связанных с организацией незаконной миграции граждан Украины на территорию Российской Федерации.

Фото: baltija.eu

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве, на данный момент задержано семь человек, являющихся участниками организованной группы. Каждому из них предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных пунктами "а" и "в" части 2 статьи 322.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Все участники группы признали свою вину и предоставили признательные показания, раскрывая детали своей деятельности.

Следствием установлено, что в состав организованной преступной группы входили граждане России, Молдавии, а также сотрудник отдела по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации в Воронеже. Главной целью группы было привлечение граждан Украины, выразивших желание приобрести гражданство Российской Федерации, но не имевших законных оснований для этого.

С использованием денежных средств участники группы фальсифицировали документы или вносили ложные сведения о регистрации на территории Донецкой Народной Республики в период до её присоединения к Российской Федерации. Это давало украинским гражданам возможность оформить гражданство России в упрощенном порядке.

В рамках расследования уголовного дела было проведено более 10 обысков и изъято множество улик, подтверждающих незаконную деятельность группы. Были изъяты штампы, печати и бланки государственных органов и учреждений, включая иностранные. Эти документы использовались для создания ложных документов, маскируя незаконную деятельность.

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