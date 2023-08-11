Расстрелявший неагрессивных собак житель Адыгеи получил год исправительных работ

Майкопский городской суд вынес приговор 36-летнему мужчине, который из хулиганских побуждений расстрелял четырех неагрессивных собак. Суд приговорил его к году исправительных работ с удержанием 5% заработной платы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Республики Адыгея.
Ранее сообщалось, что в Адыгее было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который из принадлежащего ему карабина смертельно ранил четырех послушных собак. Эти собаки находились под присмотром жильцов многоэтажного дома в Майкопе. Инцидент привлек большое внимание общественности и вызвал широкий резонанс.
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