Нигериец пытался перевезти в Россию бриллиантового Иисуса

2:22 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В сфере борьбы с контрабандой и незаконным ввозом товаров в Россию, таможенники аэропорта Пулково продолжают успешные оперативные действия. В последнем инциденте сотрудники таможенной службы пресекли незаконный ввоз в Россию ценных ювелирных изделий стоимостью более двух миллионов рублей.

Фото: U.S. Air Force, общественное достояние

Подразделение таможни аэропорта Пулково проявило оперативность и профессионализм при выявлении незаконных поставок ювелирных изделий. При проведении тщательной проверки прилетевших пассажиров из Стамбула, было обнаружено ожерелье с изображением Иисуса Христа и браслет с бриллиантовыми вставками в багаже нигерийца. Данные изделия, сделанные из золота высокой пробы, привлекли внимание таможенников своей ценностью и уникальностью.

Следующим важным шагом стала проведение экспертизы для определения подлинности, материала и стоимости изделий. Эксперты подтвердили, что ожерелье и браслет изготовлены из высококачественных материалов — золота 585 и 750 пробы. Данный факт свидетельствует о высокой стоимости украшений, а также добавляет им особую ценность как произведениям искусства.

В данном случае, нигерийский гражданин решил утаить свои намерения от таможенников и не декларировать ценные изделия при въезде в Россию. Однако стоит отметить, что законодательство строго регулирует ввоз таких ценных товаров, требуя их обязательную декларацию. Несоблюдение данного требования влечет за собой серьезные последствия.

Согласно закону Российской Федерации, незаконный ввоз товаров, особенно имеющих высокую стоимость и ценность, рассматривается как преступление. Сотрудники таможни аэропорта Пулково, обнаружив нарушение, немедленно предприняли действия для привлечения к ответственности нарушителя. Исполняющая обязанности начальника отдела специальных таможенных процедур, Елизавета Скорик, отметила, что в данном случае могут быть применены меры, предусмотренные статьей 226.1 Уголовного кодекса РФ, включая лишение свободы на срок от 3 до 7 лет и наложение штрафа до миллиона рублей.

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