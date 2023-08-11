В Белгородской области украинский беспилотник удалось сбить из стрелкового оружия

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Один из восьми ударных украинских дронов, которые были отправлены для атаки на различные объекты в Белгородской области, был выведен из строя при помощи обычного стрелкового оружия. Об этом сообщил представитель экстренных служб журналисту РИА Новости.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/39321

"В 16.50 мск четверга в районе одного из сел сбит БПЛА из стрелкового оружия", — сказано в сообщении.

Собеседник агентства уточнил, что всего разные объекты Белгородской области 10 августа подверглись атаке восьми ударных беспилотников. Среди них был и дрон самолётного типа, нёсший снаряд ВОГ-17, который был сбит в 12:44 средствами ПВО.

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