В Ставропольском крае приёмную мать приговорили к 3,5 года колонии за истязание детей

1:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Суд в Георгиевском округе в Ставропольском крае признал виновной женщину, принявшую детей на воспитание, в совершении жестоких действий в отношении них. По приговору ей было назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Эту информацию распространило следственное управление Следственного комитета России по региону.

Фото: zen.yandex. ru

Доказательства, собранные следственным отделом по Георгиевску в рамках расследования, были признаны судом достаточными для вынесения приговора против 46-летней жительницы Георгиевского округа. Ей было предъявлено обвинение в совершении преступлений, описанных в пункте "г" части 2 статьи 117 "Истязание" и статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Решением суда ей было назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

По результатам расследования и судебного процесса было установлено, что под опекой этой женщины находились два мальчика: девятилетний ребенок с инвалидностью и четырехлетний малыш с особенностями развития. В ходе расследования стало известно, что мать систематически подвергала малолетних насилию, причиняя им телесные повреждения различными предметами, в целях "воспитания". Кроме того, женщина не выполняла свои обязанности по заботе о детях, не предоставляла им должное питание, адекватные спальные места и условия гигиены, учитывая их особенности.

Приёмных детей изъяли из семьи и поместили в детский дом.

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