Сотрудники правоохранительных органов Вьетнама передали российским полицейским мужчину, который находился в розыске по обвинению в сбыте наркотиков в Москве. Об этом информирует официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сегодня в аэропорту города Ханой представители из Социалистической Республики Вьетнам передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Даниила Колодницкого. Его обвиняют в попытке незаконного сбыта наркотических средств в больших объёмах, совершенной организованной группой", — прокомментировала она.
Согласно версии следствия, осенью 2018 года данный человек принимал участие в деятельности анонимного сообщества, распространяющего наркотики и психотропные вещества в столице через интернет-магазин.
"Участникам этой организованной группы приписываются шесть преступлений, связанных с незаконным сбытом запрещенных веществ через скрытые места-кэши", — добавила Волк.
По информации МВД, Колодницкий скрылся от следствия за границей и был объявлен в международный розыск. Его задержали на территории Вьетнама.
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