Вьетнам выдал России обвиняемого по делу о наркоторговле

1:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов Вьетнама передали российским полицейским мужчину, который находился в розыске по обвинению в сбыте наркотиков в Москве. Об этом информирует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: Вадим Савицкий

"Сегодня в аэропорту города Ханой представители из Социалистической Республики Вьетнам передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Даниила Колодницкого. Его обвиняют в попытке незаконного сбыта наркотических средств в больших объёмах, совершенной организованной группой", — прокомментировала она.

Согласно версии следствия, осенью 2018 года данный человек принимал участие в деятельности анонимного сообщества, распространяющего наркотики и психотропные вещества в столице через интернет-магазин.

"Участникам этой организованной группы приписываются шесть преступлений, связанных с незаконным сбытом запрещенных веществ через скрытые места-кэши", — добавила Волк.

По информации МВД, Колодницкий скрылся от следствия за границей и был объявлен в международный розыск. Его задержали на территории Вьетнама.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.