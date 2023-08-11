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В Приморье наводнение подтопило более 50 домов

2:16
Происшествия

Количество затронутых наводнением домов в Приморье увеличилось до 50, по данным официального пресс-релиза администрации края.

В Приморье наводнение подтопило более 50 домов
Фото: kursdela .biz

"Более 50 частных домов подтоплены в Приморье. Для пострадавших жителей подготовлены пункты временного размещения. В уссурийский пункт временного размещения доставлено 124 человека, 20 из которых — дети. В Михайловке эвакуировано шесть человек, в том числе трое детей. В Октябрьском округе силами краевых спасателей в ПВР доставлено 18 человек, в том числе трое детей", — гласит официальное сообщение.

Сотрудники служб спасения края продолжают действовать по ликвидации последствий наводнения: организуют переправы на спасательных лодках и участвуют в процессе откачки воды с затопленных участков. Кроме того, ведётся активная работа по сбору и доставке гуманитарной помощи в пострадавшие населенные пункты.

Ранее было зафиксировано подтопление участков федеральной трассы Владивосток — Хабаровск в районе Спасска из-за высокого уровня воды. По данным официальных источников, дорожные службы уже начали восстанавливать инфраструктуру трассы.

Также влияние непогоды затронуло электроснабжение в некоторых населённых пунктах. Без электричества остались поселки Нежино, Тихий и Красные Казармы, расположенные в Надеждинском районе. Аналогичная ситуация сложилась в поселке Чернятино Октябрьского района и в некоторых районах Уссурийска.

В Приморском крае продолжается активное наводнение, вызванное длительными проливными дождями и приближением тайфуна "Ханун". Общее количество муниципалитетов, объявивших режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения, поднялось до семи. С 9 по 10 августа на южном побережье края выпало до 109 мм осадков. Спасательные службы активно привлекают лодки для переправы и активно проводят откачку воды с затопленных участков.

Ранее мы сообщали, что в Приморье из-за дождей в реку рухнул автомобильный мост. 

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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