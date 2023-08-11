Отдыхающий на Ладожском озере мужчина спас девять оказавшихся в воде туристов

Житель РФ решил отдохнуть на Ладожском озере и неожиданно для себя спас девять путешественников. Об этом он сам рассказал на своей странице во "ВКонтакте".

Фото: https://kezling.ru

Всё произошло 5 августа, вблизи национального парка "Ладожские шхеры". Мужчина хотел прокатиться по озеру на лодке вместе со своей семьёй, однако погода испортилась, и он решил не рисковать и остаться на берегу.

Спустя время он увидел перевернувшийся катер и находящихся в воде людей. Россиянин сразу взял лодку и поплыл на ней к пострадавшим. За один раз он смог забрать на берег всего пять человек, взять больше не позволил размер лодки. Доставив их на берег, мужчина забрал оставшихся четверых туристов.

После этого россиянин вызвал спасателей по номеру "112", а в ожидании их прибытия он вместе с другими отдыхавшими на берегу развёл костёр и напоил спасённых туристов горячим чаем.

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