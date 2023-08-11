Петербурженка отсудила у частной клиники более 1 миллиона рублей за некачественное лечение

Куйбышевский суд Петербурга взыскал 1,1 миллиона рублей с частной клиники стоматологии в пользу женщины-пациентки, которая получила там некачественное лечение нижних зубов. Новость сообщила объединённая пресс-служба судов города.

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"Суд взыскал с ООО "Стоматология РИМ" в пользу [Людмилы] Абдеевой уплаченные ею денежные средства за оказанные медицинские услуги в размере 147 105 рублей, неустойку в размере 147 105 рублей, денежные средства, затраченные ею на оплату последующих медицинских услуг по исправлению недостатков лечения, в размере 555 420 рублей, компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, штраф в размере 172 105 рублей, судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 41 300 рублей, а также в доход местного бюджета госпошлину в размере 10 525 рублей 07 копеек", — говорится в официальном заявлении.

Согласно представленным материалам дела, в апреле 2021 года Абдеева обратилась в данную клинику с жалобами на проблемы с нижними зубами. Лечащий врач предложил ей комплексное лечение нижней челюсти, на что она согласилась и заплатила 147 тысяч рублей. Однако женщине не выдали никаких письменных документов о предоставленных услугах.

В октябре 2021 года пациентке провели терапевтическое и хирургическое вмешательство на нижних зубах, а также установили ортопедическую конструкцию. После этого у нее начались проблемы с жевательными мышцами, болями и щелканьем в области височно-нижнечелюстного сустава. Её зубы не сходились, и при приеме пищи даже происходило повреждение языка. Несмотря на многократные посещения клиники и жалобы на дискомфорт и боли, предпринятые врачом меры не принесли результатов. Один из зубов продолжал болеть, и женщина вынуждена была постоянно принимать обезболивающие препараты. В конечном итоге Абдеева написала претензию и потребовала возврата денег за некачественные услуги, но так и не получила ответа.

Учитывая усиление болевых ощущений, женщина обратилась за помощью в другие клиники, где были выявлены дефекты ортопедической конструкции. Ей удалили существующую конструкцию и установили новую, предварительно проведя лечение зубов.

Представителя клиники на суде не было, и фирма не высказала возражений против иска. Суд принял сторону пациентки, как было отмечено в официальном заявлении. Женщина предоставила выписку из медицинской карты в подтверждение своих слов, в то время как клиника не смогла доказать отсутствие своей вины в предоставлении некачественной медицинской услуги.

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