Воробьёв: семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде выплатят по два миллиона рублей

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Власти Московской области выплатят семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде по два миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Фото: РБК

Люди, которые находятся в реанимации после инцидента, получат по 500 тысяч, а пострадавшие с переломами — по 300 тысяч. Жертвам с лёгкими травмами положены выплаты в размере 100 тысяч рублей.

"Сейчас важно помочь людям, которые пережили большое потрясение", — указал Воробьёв в Telegram-канале.

В среду, 9 августа, на территории Загорского оптико-механического завода прогремел мощный взрыв. Пострадали 84 человека, одна женщина умерла в больнице.

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