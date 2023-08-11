Власти Московской области выплатят семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде по два миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
Люди, которые находятся в реанимации после инцидента, получат по 500 тысяч, а пострадавшие с переломами — по 300 тысяч. Жертвам с лёгкими травмами положены выплаты в размере 100 тысяч рублей.
"Сейчас важно помочь людям, которые пережили большое потрясение", — указал Воробьёв в Telegram-канале.
В среду, 9 августа, на территории Загорского оптико-механического завода прогремел мощный взрыв. Пострадали 84 человека, одна женщина умерла в больнице.
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