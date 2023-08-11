Трёхлетний мальчик выпал из окна пятиэтажки в Томске

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Трехлетний малыш выпал из окна жилого дома на улице Кулагина в Томске. По информации пресс-службы областной прокуратуры, состояние ребенка оценивается как тяжёлое, его доставили в больницу. Об этом сообщает Комсомольская правда – Томск.

Фото: Фото: nashbryansk.ru

Событие произошло вечером 9 августа 2023 года, когда маленький мальчик упал с окна на втором этаже многоквартирного дома по адресу улица Кулагина, 27. В официальном сообщении говорится, что хотя его состояние тяжёлое, оно остается стабильным.

Прокуратура Советского района начала проведение проверки. В случае выявления оснований, будут предприняты необходимые меры по реагированию со стороны прокурорского органа.

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