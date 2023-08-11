В результате дорожно-транспортного происшествия под Белгородом пострадали семь человек, включая девятилетнего ребенка. Эта информация была озвучена в пресс-службе регионального управления МВД.
"По предварительным данным, сегодня около 08:40 по московскому времени в поселке Дубовое Белгородского района, в районе дома № 64Б по улице Щорса, водитель автомобиля Renault Symbol допустил переезд на полосу встречного движения, что привело к столкновению с автомобилем Volkswagen Polo", — сообщается в официальном заявлении.
По данным ведомства, в результате происшествия оба водителя, а также трое пассажиров Volkswagen и двое пассажиров Renault, включая девятилетнего мальчика, были госпитализированы в медицинское учреждение.
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