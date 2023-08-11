МО: подавленный средствами РЭБ беспилотник потерпел крушение в лесу на западе Москвы

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Днём 11 августа российские военные пресекли попытку Киева атаковать объект в Москве с помощью беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Фото: topwar.ru

По информации ведомства, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили дрон, после чего он потерпел крушение в лесном массиве в западной части российской столицы.

В результате ЧП никто не пострадал, повреждений на каких-либо объектах тоже не зафиксировано, уточнили в МО России.

Ранее москвичи заявили о громких звуках рядом с Карамышинским гидроузлом. По данным Shot, в районе Москвы-реки была пресечена атака БПЛА самолётного типа. Отмечается, что беспилотник летел на высоте порядка 150 метров.