В Петербурге мигранта задержали у военкомата с бутылкой бензина в рюкзаке

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На территории Санкт-Петербурга задержан мигрант, которого подозревают в попытке поджога военного комиссариата.

Фото: Пресс-служба МВД России

Как отмечает "Фонтанка", ссылаясь на источники, 24-летний парень гулял рядом с военкоматом в Петроградском районе. Подчёркивается, что оперативники остановили мигранта и попросили его открыть рюкзак. В нём оказалась пластиковая бутылка с бензином. Юноша не стал объяснять полицейским, с какой целью он пришёл к военному комиссариату.

Как выяснилось, подозреваемый весной 2023 года прибыл в РФ из Узбекистана. Следователи организовали дополнительную проверку. Не исключено, что в отношении мигранта заведут дело.

Ранее в пресс-службе МВД РФ рассказали, что мошенники с Украины пытаются по телефону убедить граждан в необходимости совершения диверсий и терактов на территории России. Чаще всего их жертвами становятся пенсионеры.