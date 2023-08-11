На территории Санкт-Петербурга задержан мигрант, которого подозревают в попытке поджога военного комиссариата.
Как отмечает "Фонтанка", ссылаясь на источники, 24-летний парень гулял рядом с военкоматом в Петроградском районе. Подчёркивается, что оперативники остановили мигранта и попросили его открыть рюкзак. В нём оказалась пластиковая бутылка с бензином. Юноша не стал объяснять полицейским, с какой целью он пришёл к военному комиссариату.
Как выяснилось, подозреваемый весной 2023 года прибыл в РФ из Узбекистана. Следователи организовали дополнительную проверку. Не исключено, что в отношении мигранта заведут дело.
Ранее в пресс-службе МВД РФ рассказали, что мошенники с Украины пытаются по телефону убедить граждан в необходимости совершения диверсий и терактов на территории России. Чаще всего их жертвами становятся пенсионеры.
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