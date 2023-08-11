Над аэропортом Внуково закрыто небо, объявлен режим "Ковер". Об этом проинформировал telegram-канал "112".
Согласно предварительным данным, беспилотный летательный аппарат замечен в районе Кубинки. Он направляется в сторону Москвы. Информация проверяется.
Ранее сообщалось, что два боевых беспилотника сбиты системой ПВО на подлëте к столице России. Об этом сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Один был замечен в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе.
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Наступление ВС РФ на Купянск продолжается. Освобождение города будет стремительным, так как на второй Бахмут у ВСУ нет резервов.