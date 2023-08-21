Челябинского учителя заподозрили в сексуальном насилии над третьеклассницей на кладбище

1:20 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Челябинской области школьный учитель был задержан по подозрению в сексуальном насилии над восьмилетней школьницей. Об этом тревожном инциденте сообщил Telegram-канал "Выстрел". Мать ученицы третьего класса обратилась к властям с заявлением о том, что 33-летняя учитель якобы подверг ее дочь жестокому обращению на Касаргинском кладбище в деревне Касарги.

Фото: Fotodom. ru

В отношении данного лица возбуждено уголовное дело по обвинению в "Насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". В настоящее время он содержится под стражей. Как сообщает "Уралинформбюро", обвиняемый учитель содержится в изоляторе временного содержания.

Согласно информации Telegram-канала "База", следствие утверждает, что 9 августа мужчина силой усадил девочку в свою машину, отвез ее на кладбище и под угрозой ножа совершил насильственные действия сексуального характера. Учитель опровергает эти утверждения, утверждая, что он приехал в деревню за грибами, заметил девочку и предположил, что она заблудилась. Он утверждает, что его намерением было помочь ей, что побудило его пригласить ее в свой автомобиль.

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