Полицейские проводят проверку по факту конфликта в одном из детских лагерей Минусинского района Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД в своём Telegram-канале.
Ранее местное издание писало об обращении в редакцию матери 13-летней школьницы, которую якобы травили в лагере, а сотрудники не раз разнимали драку. По словам женщины, дочь звонила и просила её забрать.
В полиции заявили, что на место происшествия выехали инспекторы по делам несовершеннолетних. Участников конфликта, очевидцев, вожатых отряда и администрацию лагеря опросили.
Отмечается также, что представителю пострадавшей выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.
Ранее семилетний мальчик из Екатеринбурга рассказал родителям, вернувшись с отдыха в детском лагере, об избиениях и сексуальном насилии со стороны других детей.
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