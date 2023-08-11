Красноярская полиция проверяет жалобу на травлю и избиения школьницы в детском лагере

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Полицейские проводят проверку по факту конфликта в одном из детских лагерей Минусинского района Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД в своём Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба школы Земляне

Ранее местное издание писало об обращении в редакцию матери 13-летней школьницы, которую якобы травили в лагере, а сотрудники не раз разнимали драку. По словам женщины, дочь звонила и просила её забрать.

В полиции заявили, что на место происшествия выехали инспекторы по делам несовершеннолетних. Участников конфликта, очевидцев, вожатых отряда и администрацию лагеря опросили.

Отмечается также, что представителю пострадавшей выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее семилетний мальчик из Екатеринбурга рассказал родителям, вернувшись с отдыха в детском лагере, об избиениях и сексуальном насилии со стороны других детей.

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