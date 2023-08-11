В четверг, 10 августа, на Алтае скончался новосибирский турист, сорвавшийся со страховки, сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.
Как пояснили в ведомстве, падение произошло на перевале "Контейнер", который находится рядом с Северо-Чуйским хребтом. Отмечается, что спасатели получили данные о ЧП от другого туриста.
Группа из четырёх человек, в состав которой входил погибший новосибирец, отправилась в горы, не получив регистрацию в МЧС. Для эвакуации тела планируется направить вертолёт, однако это станет возможным после улучшения погодных условий.
Ранее туристы попали под камнепад на горе Белуха в Республике Алтай. В результате случившегося одна женщина получила травмы, её доставили в больницу с помощью санитарной авиации.
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