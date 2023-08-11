Пьяный водитель устроил ДТП с тремя автомобилями в Красноярске

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники Госавтоинспекции Красноярска находятся на месте ДТП на улице Павлова.

Фото: iz.ru

Предварительно, сегодня утром 34-летний водитель Toyota Carina двигался по улице Павлова в направлении улицы Пионерской Правды. Мужчина столкнулся с автомобилем Honda, двигавшимся во встречном направлении, затем выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai Solaris. В результате аварии 62-летняя женщина-водитель Hyundai Solaris получила телесные повреждения.

Было установлено, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, а тест на алкотестере показал показатель 1,032 мг/л. Кроме того, выяснилось, что мужчина ранее не получал действительных водительских прав и пользовался недействительными документами. Ему может грозить административный арест на срок до 15 суток или штраф в размере 30 000 рублей.

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