Мужчина, на которого напала стая собак, скончался в реанимации Магаданской областной больницы, сообщает управление Следственного комитета РФ по региону.
"В реанимационном отделении Магаданской областной больницы скончался житель города Магадана, пострадавший от нападения собак", — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время по факту происшествия проводится процессуальная проверка.
Ранее в Тюменской области была назначена компенсация семье, ребёнка которой покусала бродячая собака. Также сообщалось, что в Нижегородской области проводится расследование по факту нападения ротвейлера на ребенка.
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