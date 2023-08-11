Житель Магадана умер после нападения собак

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мужчина, на которого напала стая собак, скончался в реанимации Магаданской областной больницы, сообщает управление Следственного комитета РФ по региону.

Фото: https://funart.pro/

"В реанимационном отделении Магаданской областной больницы скончался житель города Магадана, пострадавший от нападения собак", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время по факту происшествия проводится процессуальная проверка.

Ранее в Тюменской области была назначена компенсация семье, ребёнка которой покусала бродячая собака. Также сообщалось, что в Нижегородской области проводится расследование по факту нападения ротвейлера на ребенка.

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Пострадавший от нападения собак в центре Магадана находится в реанимации