В Магадане мужчина умер в реанимации после нападения собак

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мужчина, на которого ночью напала стая собак в одном из дворов Магадана, скончался в реанимации. Следователи начали процессуальную проверку по данному факту, сообщает СУ СК России по региону.

Фото: https://progorod62.ru/userfiles/picitem/img-22559-15879774091094.jpg

Ранее стало известно, что пострадавший был госпитализировал, врачи боролись за его жизнь, он находился на искусственной вентиляции лёгких.

"Житель Магадана, пострадавший от нападения стаи собак, скончался в реанимационном отделении магаданской областной больницы, не приходя в сознание. Точная причина смерти будет установлена после проведения медицинского исследования", — сообщает следствие.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.