Мужчина, на которого ночью напала стая собак в одном из дворов Магадана, скончался в реанимации. Следователи начали процессуальную проверку по данному факту, сообщает СУ СК России по региону.
Ранее стало известно, что пострадавший был госпитализировал, врачи боролись за его жизнь, он находился на искусственной вентиляции лёгких.
"Житель Магадана, пострадавший от нападения стаи собак, скончался в реанимационном отделении магаданской областной больницы, не приходя в сознание. Точная причина смерти будет установлена после проведения медицинского исследования", — сообщает следствие.
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