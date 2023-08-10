В городе Одинцово Московской области произошёл сильный пожар. По предварительным данным, горит склад на одной из улиц. На место выехали оперативные службы, сообщает Baza.
Местные жители слышали звуки похожие на взрывы. Зарево от огня и дым видны за несколько километров. На данный момент информации о пострадавших нет, сообщает Shot.
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