В Одинцово Московской области сильный пожар

В городе Одинцово Московской области произошёл сильный пожар. По предварительным данным, горит склад на одной из улиц. На место выехали оперативные службы, сообщает Baza.

Фото: https://t.me/odi_city

Местные жители слышали звуки похожие на взрывы. Зарево от огня и дым видны за несколько километров. На данный момент информации о пострадавших нет, сообщает Shot.

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