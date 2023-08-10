В Канаде пассажирский лайнер врезался в военный самолёт

1:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Произошла внештатная ситуация на взлетно-посадочной полосе аэропорта Комокс-Вэлли в Канаде. Пассажирский самолет компании WestJet столкнулся с хвостом военного транспортного самолета Hercules. Этот инцидент привел к незначительным повреждениям воздушных судов.

Фото: Вадим Савицкий

По информации, полученной из источников, лайнер WestJet совершал рейс с направлением в Эдмонтон. Находясь уже на взлетной полосе, он внезапно столкнулся с хвостовой частью транспортного самолета Hercules. Инцидент произошел в момент маневрирования перед взлетом.

Сразу после столкновения пассажиры, находившиеся на борту пассажирского самолета, заметили, что кончик крыла воздушного судна оторвался. Однако представители авиакомпании WestJet быстро подчеркнули, что инцидент не имеет серьезных последствий. Несмотря на это, некоторые из пассажиров пожаловались на небольшие травмы, такие как растяжения шеи и сотрясения.

Сотрудники авиакомпании WestJet оперативно организовали процесс эвакуации всех пассажиров. Эвакуация прошла успешно и без паники. Пилот лайнера обратился к пассажирам через внутреннюю связь, выразив извинения за произошедшее и заверив, что все необходимые меры приняты для обеспечения их безопасности.

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