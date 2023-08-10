Бывший полицейский признал вину в помощи убийцам Дугиной

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Иван Рыбин, бывший сотрудник ГИБДД, признал свою вину в передаче конфиденциальной информации о погибшей в результате теракта журналистке Дарье Дугиной за деньги. Защитник Рыбина объявил об этом на заседании Басманного суда в Москве.

Фото: https://informator.press/wp-content/uploads/2018/04/river-7.jpg

"Мой подзащитный признал вину", — подтвердил адвокат.

Согласно доказательствам, представленным в деле, Рыбин систематически извлекал информацию о гражданах по запросам. В одном из случаев эта информация попала в руки организаторов убийства Дугиной.

Рыбин находится под стражей и обвиняется в двух преступлениях: превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 137 УК РФ). Уголовное дело было начато 11 апреля, и вскоре после этого Рыбина задержали и допросили. За каждое из этих преступлений ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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