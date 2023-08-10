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Причастный к убийству Дугиной экс-сотрудник ГИБДД признал вину

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Происшествия

Бывший сотрудник ГИБДД Иван Рыбин признал вину в причастности к убийству журналистки Дарьи Дугиной, сообщает корреспондент РЕН ТВ из зала суда.

Причастный к убийству Дугиной экс-сотрудник ГИБДД признал вину
Фото: Телеграм-канал "Осторожно, новости"

"Мой подзащитный в полном объеме признал предъявленное обвинение, дал показания по данному уголовному делу", — рассказал адвокат Дмитрий Летуновский.

Басманный суд Москвы продлил Рыбину домашний арест до 11 сентября.

Также сообщается, что государственный обвинитель объявил, что расследование уголовного дела завершено, следующим этапом будет суд. 

Иван Рыбин был задержан 17 апреля, он обвиняется в продаже личных данных третьим лицам. Он передал информацию о журналистке Дарьи Дугиной, позже против которой, был совершен теракт.  

 

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Автор Полина Сушкова
Полина Сушкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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