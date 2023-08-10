СМИ: в Норвегии из-за наводнения эвакуировали более 3800 человек

Не менее 3885 человек были вынуждены покинуть свои дома в Норвегии из-за наводнений и оползней, вызванных циклоном "Ханс", по информации от агентства NTB.
В Оле, расположенном на западном побережье страны, эвакуировали 1 тысячу человек, а также 1 714 человек из Хёнефосса, города в центральной части страны. Точное количество эвакуированных пока не установлено, так как некоторые из них уже вернулись домой.
Согласно NTB, в среду было проведено эвакуация 3 тысяч человек. Для спасательных операций управление общественной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям задействовало 12 вертолетов, помимо вертолетов полиции и Вооруженных Сил. Страховые компании Норвегии уже сообщили о значительных убытках, связанных с циклоном.
На днях плотину норвежской гидроэлектростанции Браскерейдфосс на северо-востоке от Осло смогла прорвать река Гломма, вышедшая из берегов из-за избыточного количества осадков, вызванных циклоном. Полиция также приняла решение эвакуировать остальных жителей этого района. Из-за экстремальных погодных условий дорожное управление объявило чрезвычайную ситуацию, так как национальные и местные дороги были перекрыты.
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