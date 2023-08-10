Калининградец забил до смерти сожительницу

В Калининграде начато расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, которого обвиняют в причинении смерти его сожительнице.
По информации следствия, 6 февраля 2023 года в результате семейного конфликта подозреваемый, обозначаемый как К., нанес потерпевшей не менее 45 ударов кулаками и ногами по телу. В результате избиения женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм груди и живота, включая множественные переломы рёбер и повреждения внутренних органов.
Предварительное слушание по этому делу запланировано на 17 августа 2023 года в 14:00 в Ленинградском районном суде, сообщили в пресс-службе суда.
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