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Женщина обнаружила в полу ванной голову живой собаки

1:41
Происшествия

Киндал Брет из штата Теннесси вместе с мужем решили провести ремонт в своей ванной комнате, и их усилия привели к совершенно неожиданному результату.

Женщина обнаружила в полу ванной голову живой собаки
Фото: https://api.delfi.ee/

Однажды ночью, пробудившись от шума, встревоженная Брет отправилась исследовать происходящее, подозревая, что в их дом могли забраться нежелательные гости. Однако вместо ожидаемых грабителей она обнаружила в своей ванной голову незнакомого пса, сообщает Daily Star.

На видеозаписи видно, как Брет с изумлением произносит фразу: "Это точно не моя собака". После чего объектив камеры направляется на её собственного питомца, который спокойно проходит мимо, будто ничего не произошло. Брет убедилась, что вокруг шеи собаки достаточно места и что животное не задыхается, затем она вызвала экстренные службы. Спасатели успешно освободили застрявшего пса, и тот остался невредимым.

Вероятно, пёс сбежал от своих хозяев, испугавшись грозы, и спрятался в укромном месте под домом Брет. Заметив интересную дыру, пес решил исследовать, что находится за ней. После успешной операции по освобождению пса, Брет нашла контактные данные на ошейнике животного и связалась с его владельцами.

Брет поделилась видео в своём аккаунте в TikTok, где оно быстро набрало популярность. Пользователи, узнав, что с псом всё хорошо, начали шутить на эту тему. Например, один комментарий гласил: "У вас там в полу ванной точка телепорта для собак?" Другой заметил: "То есть, если я займусь ремонтом полов, мне тоже подарят пса?"

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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