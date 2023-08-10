В Воронеже мужчина сломал нос 14-летнему подростку, который просил его отъехать, чтобы не загораживать дорогу ему и его маме. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Случай произошёл во дворе дома на улице Остужева. 58-летний мужчина занимался выгрузкой плитки из своего багажника. В это время со двора попыталась выехать женщина с сыном. Она попросила соседа сначала отъехать и пропустить их. Однако мужчина ответил агрессией. На помощь ей пришёл её сын, который попросил "сначала убрать машину, а потом разгружать барахло своё". После этой фразы мужчина ударил мальчика по лицу и сломал ему нос.
Личность 58-летнего "Рокки" уже установила полиция. Тот предлагал мирное решение вопроса с помощью денег, но женщина отказалась.
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