Shot: в Воронеже мужчина сломал нос 14-летнему школьнику в ответ на просьбу отъехать

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Воронеже мужчина сломал нос 14-летнему подростку, который просил его отъехать, чтобы не загораживать дорогу ему и его маме. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Фото: Ютуб

Случай произошёл во дворе дома на улице Остужева. 58-летний мужчина занимался выгрузкой плитки из своего багажника. В это время со двора попыталась выехать женщина с сыном. Она попросила соседа сначала отъехать и пропустить их. Однако мужчина ответил агрессией. На помощь ей пришёл её сын, который попросил "сначала убрать машину, а потом разгружать барахло своё". После этой фразы мужчина ударил мальчика по лицу и сломал ему нос.

Личность 58-летнего "Рокки" уже установила полиция. Тот предлагал мирное решение вопроса с помощью денег, но женщина отказалась.

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