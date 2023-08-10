Эксперт назвал фуры возле ангара самой большой загадкой взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

По делу о взрыве на территории Загорского оптико-механического завода задержан технический директор компании "Пиро-Росс", чей склад взорвался в Сергиевом Посаде. Специалист одной из смежных компаний рассказал "МК" о происходящем на предприятии.

Фото: vk.com/sp.posad

"Компании "Пиро-Росс" не арендовала помещение на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, металлически ангар — это их собственность". — рассказал собеседник Александр.

На территории оптико-механического завода располагалось около 50 небольших фирм. Александр сообщил, что самой большой загадкой были фуры, которые столяи возле ангара. Возможно, для покрытия долгов привезли какую-то продукцию для производства.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

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