В Ростовской области суд арестовал собиравшегося на СВО главу района

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Суд арестовал на два месяца главу Цимлянского района Ростовской области Владимира Светличного, который собирался отправиться добровольцем в зону специальной военной операции. Его подозревают в превышении должностных полномочий из корыстных побуждений, сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

Фото: Fotodom.ru/DP

Обстоятельства преступления, в совершении которого подозревают чиновника, не раскрываются.

Напомним, неделю назад Светличный заявил, что планирует отправиться в зону проведения СВО. Политик сообщил, что обратился в военкомат и получил одобрение. При этом глава района так и не объяснил причины своего решения.

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