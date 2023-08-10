Выбросы ядовитого хлорида водорода выявлены в двух округах Омска

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В двух округах Омска обнаружены предельно допустимая норма ядовитого вещества — хлорида водорода, сообщается на сайте ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Фото: Ютуб

"9 августа 2023 года содержание хлорида водорода составило 2,1 ПДК в Октябрьском округе и 2,7 ПДК в Советском округе. Уровень загрязнения атмосферного воздуха был повышенный", — сообщили в пресс-центре.

Данное вещество может вызывать удушье, кашель и воспаление верхних дыхательных путей при вдыхании.

Также сообщается, что несколько недель подряд в области вводится режим неблагоприятных метеорологических условий. В этот период промышленные предприятия должны снизить выбросы в атмосферу на 15-20%.

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