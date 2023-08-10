Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Душанбе не считает операцию "Нелегал" в России давлением на граждан Таджикистана
Колокольцев назвал критическим уровень нехватки сотрудников в МВД
В двухэтажном жилом доме, расположенном в центре Астрахани, произошел пожар
Эндокринолог: майонез вызывает онкологию и диабет
В ходе осенней сессии Госдума обсудит законопроект, касающийся "треш-стримеров"
Секреты эффективной диеты: правила употребления пищи
Россия в июне вновь стала крупнейшим экспортером нефти в Индию и Китай
Тестостерон: симптомы низкого уровня гормона
Абхазия впервые внедрила использование электронных подписей

Инцидент, связанный с оскорблением ребенка в кепке с логотипом Z в Екатеринбурге, будет пересмотрено

1:07
Происшествия

Генеральная прокуратура России выявила нарушения при рассмотрении уголовного дела в отношении Александра Неустроева, который словесно оскорбил ребенка в кепке с буквой Z в Екатеринбурге.

Инцидент, связанный с оскорблением ребенка в кепке с логотипом Z в Екатеринбурге, будет пересмотрено
Фото: Магазин "Мальвина" в Инстаграм

Ведомство сообщило об этом событии через свой Telegram-канал. Было заявлено, что Генеральная прокуратура уже дала указание прокурору Свердловской области подготовить кассационную жалобу.

Кроме того, было подчеркнуто, что преступление Неустроева относится к категории средней тяжести.

"Уголовное дело не могло быть прекращено, поскольку оно представляет собой бессердечный акт, не только направленный против ребенка, но и подрывающий социальное и нравственное воспитание подрастающего поколения и интересы России", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что суд Екатеринбурга наложил на Неустроева штраф в размере семи тысяч рублей за его уничижительное поведение по отношению к ребенку в кепке с логотипом Z. Кроме того, уголовное дело в отношении этого лица было закрыто.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Мужик напал на подростка в шапке с Z
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Популярное
Стало ясно, почему дроны ВСУ пробивались в Москву "зеркально"

Полковник войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему дроны ВСУ, летели на Москву 9 августа "зеркально".

Полковник Кнутов: ВС РФ удалось разгадать, почему дроны ВСУ пробивались в Москву "зеркально"
Актёр из Череповца Сергей Анисифоров разрезал и сжёг флаг России
Череповецкий актёр Сергей Анисифоров растоптал и сжёг российский флаг
Путин хорошо знает немцев и всё рассчитал: "Северный поток" будет реанимирован
Немцы исполнили песню солдат вермахта на ярмарке в Польше
ВС РФ близки к взятию Купянска. Для второго Бахмута у ВСУ нет сил Любовь Степушова Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская "Миллион за сезон": реальность для Кубани, мечта для Крыма в 2023 году Олег Володин
Зачем НАТО и США сдерживают Польшу от войны с Россией?
"Это не пиротехника": чудом выживший при взрыве в Сергиевом Посаде описал случившееся
"Не распускайте сплетни": Крючкова осадила Андрея Малахова
"Не распускайте сплетни": Крючкова осадила Андрея Малахова
Последние материалы
Марков прокомментировал антивоенные заявления основателя "Яндекса"
Инцидент, связанный с оскорблением ребенка в кепке с логотипом Z в Екатеринбурге, будет пересмотрено
Суд до 5 сентября отложил дело наемников "Азова"* из-за отсутствия адвоката
Чёрный тмин: масло, которое сделает ваши волосы здоровыми
В ООН заявили, что не имеют отношения к открытию Украиной коридоров в Черном море
Иран и США достигли соглашения в сделке по обмену заключенными
Визит Михаила Калинина в 1923 году: важные моменты в истории Приморья
В Запорожье ракеты ударили по гостинице с наёмниками и боевиками ВСУ
Украина внесла производителя рома Bacardi в список "спонсоров войны"
Россия предложила Индии программу безвизового обмена
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников