Генеральная прокуратура России выявила нарушения при рассмотрении уголовного дела в отношении Александра Неустроева, который словесно оскорбил ребенка в кепке с буквой Z в Екатеринбурге.
Ведомство сообщило об этом событии через свой Telegram-канал. Было заявлено, что Генеральная прокуратура уже дала указание прокурору Свердловской области подготовить кассационную жалобу.
Кроме того, было подчеркнуто, что преступление Неустроева относится к категории средней тяжести.
"Уголовное дело не могло быть прекращено, поскольку оно представляет собой бессердечный акт, не только направленный против ребенка, но и подрывающий социальное и нравственное воспитание подрастающего поколения и интересы России", — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что суд Екатеринбурга наложил на Неустроева штраф в размере семи тысяч рублей за его уничижительное поведение по отношению к ребенку в кепке с логотипом Z. Кроме того, уголовное дело в отношении этого лица было закрыто.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Полковник войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему дроны ВСУ, летели на Москву 9 августа "зеркально".