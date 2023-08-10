Инцидент, связанный с оскорблением ребенка в кепке с логотипом Z в Екатеринбурге, будет пересмотрено

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Генеральная прокуратура России выявила нарушения при рассмотрении уголовного дела в отношении Александра Неустроева, который словесно оскорбил ребенка в кепке с буквой Z в Екатеринбурге.

Фото: Магазин "Мальвина" в Инстаграм

Ведомство сообщило об этом событии через свой Telegram-канал. Было заявлено, что Генеральная прокуратура уже дала указание прокурору Свердловской области подготовить кассационную жалобу.

Кроме того, было подчеркнуто, что преступление Неустроева относится к категории средней тяжести.

"Уголовное дело не могло быть прекращено, поскольку оно представляет собой бессердечный акт, не только направленный против ребенка, но и подрывающий социальное и нравственное воспитание подрастающего поколения и интересы России", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что суд Екатеринбурга наложил на Неустроева штраф в размере семи тысяч рублей за его уничижительное поведение по отношению к ребенку в кепке с логотипом Z. Кроме того, уголовное дело в отношении этого лица было закрыто.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.