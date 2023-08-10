Суд до 5 сентября отложил дело наемников "Азова"* из-за отсутствия адвоката

Южный окружной военный суд перенес на 5 сентября рассмотрение уголовного дела в отношении пяти иностранных наемников из националистического батальона "Азов"* (признанного террористической организацией и запрещенного в РФ).
Среди них — швед, хорват и трое граждан Великобритании, входившие в состав батальона и других вооруженных формирований на Украине. Как сообщает корреспондент из зала суда, перенос сроков связан с отсутствием законных представителей.
"Следующее заседание назначено на 14:00 по московскому времени 5 сентября", — заявил председательствующий судья.
В конце мая суд удовлетворил ходатайство прокурора о направлении запроса в Министерство обороны РФ о местонахождении пяти иностранных наемников из "Азова"*, в том числе шведа, хорвата и трех граждан Великобритании, которые входили в состав батальона и других вооруженных формирований на территории Украины.
Обвиняемым — шведу Матиасу Густавссону, хорвату Векославу Пребегу и британцам Джону Хардингу, Дилану Хиллу и Эндрю Хиллу - предъявлены обвинения по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество).
Они являлись членами "Азова"* и других вооруженных формирований и были захвачены в Мариуполе, в том числе на металлургическом комбинате "Азовсталь".
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
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