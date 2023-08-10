Жертва взрыва в Сергиевом Посаде Наталья Никитина воспитывала маленькую дочку

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

У 45-летней Натальи Никитиной, которая стала первой жертвой взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, была маленькая дочка. В этом году она собиралась проводить её в первый класс. Об этом рассказали знакомые и друзья погибшей женщины в беседе с "МК".

Фото: Соцсети

По их словам, сама Наталья была из многодетной семьи, после смерти матери воспитывалась в детском доме, а затем в интернате.

Подруга женщины рассказала, что только недавно разговаривала с ней. И она жаловалась, что не успела ещё всё купить к школе, а цены растут.

Многие годы Наталья работала на хлебокомбинате, пекла хлеб. Но на за Загорский оптико-механический завод устроилась из-за дочери-первоклассницы, чтобы был удобный график.

Там она успела проработать только четыре дня. Через несколько часов после взрыва женщина скончалась в реанимации.

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