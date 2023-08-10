Переходя затопленную улицу в Челябинске, женщина упала в канализационный люк

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Улице Новороссийскую в Челябинске продолжительные дожди превратили в озеро: вода полностью покрыла асфальт. Местная жительница, переходя улицу наощупь, провалилась в открытый канализационный люк и получила травму kursdela.biz. В соцсетях пострадавшей рекомендуют обратиться за компенсацией.

Фото: kursdela .biz

Откачка дождевой воды в городе продолжается до сих пор. Администрация города недавно прокомментировала ситуацию с осадками — система ливневой канализации города, по словам мэрии, должна была справиться с потоками воды.

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