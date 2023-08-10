Expressen: в Ливане неизвестные пытались напасть на посольство Швеции

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ночь на четверг в посольстве Швеции в Бейруте была совершена попытка нападения, сообщает газета Expressen. Во входную дверь здания была брошена зажигательная граната, но она не взорвалась.

Фото: quorumcentre.com

Издание напомнило, что лидер ливанской шиитской партии "Хезболла" Хасан Насралла призвал молодых мусульман защищать Коран и наказывать виновных в действиях, связанных с его сожжением.

Посол Швеции в Ливане Анн Дисморр в это время находилась в плановом отпуске и в настоящее время приступила к исполнению своих официальных обязанностей. Дипломат перенаправляет все запросы по поводу неудавшегося нападения на посольство в Бейруте в Министерство иностранных дел Швеции.

"Мы в курсе сложившейся ситуации. Сотрудники нашего посольства находятся в безопасности, и Министерство иностранных дел поддерживает с ними постоянный контакт", — заявило МИД Швеции.

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Багдад: нападение на посольство Швеции из-за объявленной акции с сожжением Корана