В ночь на четверг в посольстве Швеции в Бейруте была совершена попытка нападения, сообщает газета Expressen. Во входную дверь здания была брошена зажигательная граната, но она не взорвалась.
Издание напомнило, что лидер ливанской шиитской партии "Хезболла" Хасан Насралла призвал молодых мусульман защищать Коран и наказывать виновных в действиях, связанных с его сожжением.
Посол Швеции в Ливане Анн Дисморр в это время находилась в плановом отпуске и в настоящее время приступила к исполнению своих официальных обязанностей. Дипломат перенаправляет все запросы по поводу неудавшегося нападения на посольство в Бейруте в Министерство иностранных дел Швеции.
"Мы в курсе сложившейся ситуации. Сотрудники нашего посольства находятся в безопасности, и Министерство иностранных дел поддерживает с ними постоянный контакт", — заявило МИД Швеции.
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