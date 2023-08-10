Дрон с надписью SOS приземлился возле жилого дома в Москве

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Небольшой дрон с коробкой с надписью SOS приземлился во дворе на Солнечногорской улице в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: https://liganews.net/images/news/e1abd54a23db4c0e1edc1c953ee323e6.jpg

Источник рассказывает, что с дроном была коробка, которую заметил сотрудник Московской объединённой энергетической компании (МОЭК) и сразу вызвал полицию. О содержимом коробки не сообщается.

Также сообщается, что территория оцеплена, на месте работают правоохранительные органы. Граждан ближайших домов эвакуировать не планируется.

Ранее мы сообщали, что десять самолетов, летевших в Москву, ушли на запасные аэродромы, во время временного закрытия столичных аэропортов Внуково и Домодедово, в связи с сообщениями о беспилотных летательных аппаратах.

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