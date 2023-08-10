Небольшой дрон с коробкой с надписью SOS приземлился во дворе на Солнечногорской улице в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Источник рассказывает, что с дроном была коробка, которую заметил сотрудник Московской объединённой энергетической компании (МОЭК) и сразу вызвал полицию. О содержимом коробки не сообщается.
Также сообщается, что территория оцеплена, на месте работают правоохранительные органы. Граждан ближайших домов эвакуировать не планируется.
Ранее мы сообщали, что десять самолетов, летевших в Москву, ушли на запасные аэродромы, во время временного закрытия столичных аэропортов Внуково и Домодедово, в связи с сообщениями о беспилотных летательных аппаратах.
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