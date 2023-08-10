Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в здании Зеленоградского районного суда Москвы, сообщили ТАСС в экстренных службах.
"В связи с угрозой взрыва суд эвакуирован, на место прибыли специалисты для обследования здания", — сказал собеседник агентства.
Уведомления об угрозах взрыв для России — не новость. Анонимные "рассыльщики" используют в том числе электронную почту для передачи информации об угрозе взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, на вокзалах и в аэропортах.
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