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Зеленоградский суд Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва

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Происшествия

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в здании Зеленоградского районного суда Москвы, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Зеленоградский суд Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва
Фото: crimea-news.com

"В связи с угрозой взрыва суд эвакуирован, на место прибыли специалисты для обследования здания", — сказал собеседник агентства.

Уведомления об угрозах взрыв для России — не новость. Анонимные "рассыльщики" используют в том числе электронную почту для передачи информации об угрозе взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, на вокзалах и в аэропортах.

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В Москве «заминировали» Арбитражный суд
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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