Россиянин остановил самолёт перед взлётом из-за мании преследования бойцами ЧВК

Странный случай произошёл на борту самолета, следовавшего из Новосибирска в Санкт-Петербург: российский путешественник резко потребовал немедленно остановить самолет перед взлетом. Неожиданная вспышка потрясла всех пассажиров, так как расстроенный путешественник настойчиво требовал:

Фото: Вадим Савицкий

"Останавливай взлёт быстро! Я не лечу!"

Паника в самолете

По подтвержденной информации Telegram-канала "База", инцидент в воздухе произошел на обычном рейсе "Новосибирск — Санкт-Петербург" и был запечатлён на видео изумленным очевидцем. 39-летний турист Виталий внезапно вскочил со своего места и бросился к бортпроводникам, настоятельно требуя остановить самолёт.

Горячие призывы пассажиров дали результат — полностью заполненный самолет фактически остановился, пассажиры с недоумением наблюдали, как из него высаживают Виталия, прозванного некоторыми "паникёром". Вылет самолета после этого инцидента был задержан на два часа.

Впоследствии выяснились мотивы поведения нервного путешественника: он утверждал, что заметил неизвестных, принадлежащих частной военной компании (ЧВК), которые, по его мнению, преследовали его.

Беспочвенные страхи

Как выяснилось позже, утверждения Виталия о том, что его преследуют теневые фигуры из частной военной компании, были основаны на бреде. Несмотря на отсутствие каких-либо проверяемых доказательств, подтверждающих его опасения, воображаемая угроза оказалась достаточно сильной, чтобы заставить его сорвать полет.

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