На зернохранилище во Франции начался сильный пожар

1:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На территории зернохранилища, расположенного рядом с портом коммуны Ла-Рошель, который находится в департаменте Приморская Шаранта на юго-западном побережье Франции, возник сильный пожар. Ситуация обострилась до такой степени, что возникла реальная угроза взрыва и быстрого распространения пламени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Bleu.

Фото: slon.fr

Утренний пожар

Инцидент был впервые зафиксирован 10 августа в 08:00 по местному времени (09:00 по московскому стандартному времени). Пострадавшее строение принадлежит логистическому конгломерату SICA Atlantique. Важно отметить, что в этом зернохранилище хранится несколько тысяч тонн пшеницы.

Интенсивные усилия по борьбе с огнем

На борьбу с огнем брошены все силы и средства, в общей сложности 10 пожарных бригад активно участвуют в тушении пожара. В ближайшее время ожидается прибытие на место происшествия дополнительных сил и средств. По данным пожарной службы, очаг возгорания возник на ленточном конвейере, используемом для вертикальной транспортировки зерна в пределах здания.

Эвакуация и меры безопасности

В качестве меры предосторожности был принят план быстрой эвакуации, в результате которой 20 человек были успешно выведены из помещения хранилища. Кроме того, вокруг пострадавшей территории был установлен периметр безопасности радиусом 200 метров, чтобы обеспечить безопасность жителей близлежащих домов и предотвратить возможную эскалацию ситуации.

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