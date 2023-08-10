В московской многоэтажке начался пожар из-за взорвавшегося дезодоранта

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Дезодорант взорвался и устроил пожар в подмосковной многоэтажке, пишет Telegram-канал SHOT.

Фото: Pixabay

Как сообщает источник, в 15-этажном доме на Подмосковном бульваре города Красногорска, 58-летний мужчина оставил на подоконнике аэрозольный дезодорант. Жаркая погода и палящее солнце вызвали реакцию и произошел взрыв.

Мужчина сразу вышел на улицу и вызвал пожарную службу.

Согласно изданию, огонь охватил шесть квадратных метров. Его смогли потушить через час. к счастью, никто не пострадал.

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