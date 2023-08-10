Жительница Москвы пожаловалась на извращенца, который снимал на эскалаторе женщин снизу

0:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В среду днём в московском метро заметили мужчину, который снимал женщин с низу, стоя на эскалаторе. При помощи селфи-палки он поднимал край подола юбки. Об этом рассказала одна из пассажирок, ставшая свидетелем происшествия, пишет "МК".

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По данным издания, инцидент произошёл на станции "Арбатская". Жительница столицы подала жалобу на извращенца в правоохранительные органы. Полиция занимается поиском злоумышленника.

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