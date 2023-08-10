В среду днём в московском метро заметили мужчину, который снимал женщин с низу, стоя на эскалаторе. При помощи селфи-палки он поднимал край подола юбки. Об этом рассказала одна из пассажирок, ставшая свидетелем происшествия, пишет "МК".
По данным издания, инцидент произошёл на станции "Арбатская". Жительница столицы подала жалобу на извращенца в правоохранительные органы. Полиция занимается поиском злоумышленника.
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