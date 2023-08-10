После взрыва на складе в Сергиевом Посаде оперативники задержали в качестве подозреваемого технического директора компании "Пиро-Росс". Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Московской области.
Как пояснили следователи, весь руководящий состав фирмы допрошен. Отмечается, что СК изъял документы, которые могут сыграть важную роль при расследовании дела. Детальная работа следователей и криминалистов на месте ЧП продолжается, добавили в ведомстве. Вскоре будут проведены различные экспертизы для выяснения точных причин взрыва и дальнейшего пожара.
"В качестве подозреваемого задержан технический директор фирмы "Пиро-Росс", — подчёркивается в Telegram-канале СК.
По данным ведомства, медпомощь после взрыва понадобилась 60 пациентам, одна женщина умерла от полученных ранений, девять человек внесены в список пропавших без вести.
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