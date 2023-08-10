ТАСС: в Сергиевом Посаде из-за взрыва повреждено 111 зданий, в том числе 100 жилых

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Из-за взрыва в Сергиевом Посаде повреждения получили свыше 100 зданий, большая часть из которых является жилыми домами.

Фото: vk.com/sp.posad

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, помимо частных домовладений, зафиксированы разрушения в социальных и административных зданиях. Всего повреждено 111 строений, в том числе почти 100 жилых помещений, сказано в материале.

Взрыв на складе, который принадлежит компании "Пиро-Росс", произошёл в среду, 9 августа. В Следственном комитете РФ по Московской области заявили, что в качестве подозреваемого задержан техдиректор фирмы. Следователи проводят экспертизы на месте ЧП для выяснения точных обстоятельств взрыва.

По данным СК, одна женщина скончалась от полученных травм, девять человек находятся в списке пропавших без вести.