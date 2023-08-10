Из-за взрыва в Сергиевом Посаде повреждения получили свыше 100 зданий, большая часть из которых является жилыми домами.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, помимо частных домовладений, зафиксированы разрушения в социальных и административных зданиях. Всего повреждено 111 строений, в том числе почти 100 жилых помещений, сказано в материале.
Взрыв на складе, который принадлежит компании "Пиро-Росс", произошёл в среду, 9 августа. В Следственном комитете РФ по Московской области заявили, что в качестве подозреваемого задержан техдиректор фирмы. Следователи проводят экспертизы на месте ЧП для выяснения точных обстоятельств взрыва.
По данным СК, одна женщина скончалась от полученных травм, девять человек находятся в списке пропавших без вести.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Полковник войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему дроны ВСУ, летели на Москву 9 августа "зеркально".