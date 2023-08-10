Летевший из Бодрума в Москву самолёт совершил экстренную посадку в Санкт-Петербурге

Принадлежащий турецкому авиаперевозчику Pegasus борт совершил экстренную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга, сообщают корреспонденты информационного портала 78. ru. Самолёт следовал из Бодрума в столицу России.

Фото: https://cdn.spbdnevnik.ru

По данным источника, пассажиров воздушного судна на английском языке проинформировали о том, что борт продолжит полёт после дозаправки. По словам одного из пассажиров, воду никому не выдавали: её предлагали только покупать.

"Пол-литра — за два евро", — уточнил собеседник издания.

Об экстренной посадке граждане узнали из приложения такси: там фигурировала информация о том, что борт турецкой авиакомпании Pegasus находится в Пулково.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.