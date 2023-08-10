Следователи рассказали, что обнаружили тело школьницы из Каменска-Уральского в лесу через сутки

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В силовых структурах впервые официально прокомментировали смерть 16-летней школьницы в Свердловской области. Девочка перестала выходить на связь в ночь на 9 августа. Спустя почти сутки было обнаружено её тело в лесополосе.

Фото: ya.ru

Глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых отметил, что в органы внутренних дел Каменска-Уральского заявление поступило вечером 9 августа.

Сотрудники полиции, которые прочёсывали лесополосу в черте города, обнаружили тело пропавшей в ночь на 10 августа.

Все обстоятельства трагедии и точная причина смерти выясняются, добавили в свердловском СК.

Ранее в Сети появилось последнее сообщение погибшей школьницы, которая она отправила в мессенджер.