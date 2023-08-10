В Петербурге нашли тела брата и сестры, которые умерли в одной квартире

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Тела брата и сестры найдены в коммуналке в один день. Полиция Центрального района Петербурга устанавливает обстоятельства произошедшего. Об этом пишет ИА "Агентство журналистских расследований" (АЖУР).

Фото: sledcom. ru

8 августа жительница квартиры на улице Чехова четыре часа не могла попасть в ванную, где засела соседка. После 11 вечера она вызвала сотрудников полиции и МЧС. После вскрытия помещения было обнаружено тело 39-летней женщины. Признаков насильственной смерти на ней не оказалось.

Полиция постучалась в комнату, в которой погибшая проживала с 55-летним братом, однако ответа не последовало. После вскрытия комнаты в ней обнаружили тело мужчины.

Найдены пакетики с растительным веществом, два пакета с таблетками и остатки белого порошка. Электронные весы говорили о том, что погибшие могли быть наркодилерами.

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