Следствие устанавливает обстоятельства безвестного исчезновения женщины с маленьким ребёнком в Твери. Об этом заявили в региональном управлении СК РФ в своём Telegram-канале.
Отмечается, что доследственная проверка проводится по сообщению об исчезновении 7 августа 30-летней женщины совместно с двухлетней дочерью. Данных об их местонахождении нет до настоящего времени.
Ранее стало известно, что пропавшую в тайге на Алтае 12-летнюю девочку нашли живой.
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