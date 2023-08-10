В Твери пропала женщина с двухлетней дочерью

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Следствие устанавливает обстоятельства безвестного исчезновения женщины с маленьким ребёнком в Твери. Об этом заявили в региональном управлении СК РФ в своём Telegram-канале.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Отмечается, что доследственная проверка проводится по сообщению об исчезновении 7 августа 30-летней женщины совместно с двухлетней дочерью. Данных об их местонахождении нет до настоящего времени.

Ранее стало известно, что пропавшую в тайге на Алтае 12-летнюю девочку нашли живой.

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